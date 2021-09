Renzo Reaños, exlateral derecho de Alianza Lima y bicampeón con el equipo blanquiazul en el 2003 y 2004, transita por las calles de Lima con su pequeño hijo, Rodrigo Alonso, sedado en el asiento trasero de su auto, y con la angustia que despierte nuevamente con esos fuertes dolores que lo hacen conducir a toda prisa llegar hasta la puerta de emergencia de los distintos hospitales de EsSalud en Chincha y Lima.

El exjugador vive un verdadero drama, pues la hernia inguino-escrotal que padece su pequeño hijo de un año, según el deportista, no ha sido tratada correctamente por los médicos y pide que el pequeño sea operado, pues tiene temor que esta afección se complique y ponga en riesgo su vida.

“Mi hijo nació con una hernia que hace que sus testículos se hinchen como una pelota, lo he llevado un hospital de Chincha y han tenido que sedarlo. Una doctora lo derivó a Emergencias pediátricas del Hospital Rebagliati, pero no pudimos subir a la ambulancia porque había un niño con COVID-19. Al día siguiente se volvió a poner mal y el cirujano nos dijo que es normal. Se trata de un niño de un año que está sufriendo”, contó.

Renzo Reaños pide ayuda mpedica para su hijo a EsSalud (Video: Facebook)

“Ahora hemos venido al hospital Rebagliatti y me han dicho que también que es normal y mi hijo sigue padeciendo. Tengo miedo de regresar a Chincha y que mi hijo se me vuelva aponer mal y lo duerman otra vez. Desde los seis meses viene con este tema. Pido desesperadamente que nos ayuden, que nos atiendan, porque nosotros pagamos y lo único que pedimos es que nos traten como a cualquier persona”, contó el exjugador que espera sensibilizar a las autoridades de EsSalud para que atiendan su caso en particular.

TE PUEDE INTERESAR