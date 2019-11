Alianza Lima venció a Sport Huancayo y se consolidó en el liderato de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1. ¿Qué resultados necesita para ganar el título?



Alianza Lima sumó 32 puntos y le queda un partido por disputar. Los Blanquiazules le sacaron tres puntos de ventaja a Universitario (29 unidades), pero todavía los cremas tienen dos partidos por jugar.



Así, Alianza Lima podría quedar a un paso del título, si Universitario no gana al menos uno de sus dos partidos restantes (UTC o Real Garcilaso). De ser el caso, los Blanquiazules con un triunfo ante Unión Comercio asegurarían el campeonato.



Sin embargo, de mantenerse el ritmo de triunfos tanto de Alianza Lima y Universitario, quedarían igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones y se disputaría un partido extra para definir al campeón.

Video: Gol 2 de Alianza Lima

Partidos restantes de Alianza Lima y Universitario:

Alianza Lima / 32 puntos (+8 DG):



Unión Comercio vs. Alianza Lima (Moyobamba) (Fecha 17)



Universitario / 29 puntos (+5 DG)



UTC vs. Universitario (Cajamarca) (​Fecha 16)

Universitario vs. Real Garcilaso (Lima) (Fecha 17)

La tabla de posiciones del fecha 16 del Torneo Clausura:

Alianza Lima: Los resultados que necesita para ganar el título del Torneo Clausura Alianza Lima: Los resultados que necesita para ganar el título del Torneo Clausura

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.