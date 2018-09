Alianza Lima: ¿Qué resultados necesita para ser líder del Torneo Clausura tras derrota de Cristal?

Alianza Lima no depende de ningún otro resultado para alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones que ocupa en este momento Ayacucho FC al disputarse la fecha 6 del Torneo Clausura.



Alianza Lima tiene dos partidos pendientes en el Torneo Clausura y eso significa seis puntos en juego a diferencia de Ayacucho FC que con 14 puntos es líder, pero completó todos los partidos hasta el momento.

[MIRA AQUÍ LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA]

Sin embargo, Alianza Lima tiene la chance de ser líder antes de que se reinicie el Clausura, que se paralizará debido a la fecha FIFA de octubre y la gira por Estados Unidos de la selección peruana.



Alianza Lima necesita por lo menos 8 puntos para superar a Ayacucho FC en la tabla. Es decir, con tres triunfos (9 puntos más) podría asegurar el liderato, sin depender de nadie y se encaminaría al título del Clausura.



Previo a la fecha 8 que se inicia el 19 de octubre, Alianza Lima tendrá cuatro partidos para sumar ese puntaje. Real Garcilaso, Comerciantes Unidos, Municipal y Sport Boys serán sus rivales.

Alianza Lima 3-1 Unión Comercio: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Próximo cuatro partidos de de Alianza Lima:



Alianza Lima vs Real Garcilaso

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (4 octubre 3:00 p.m.)

Municipal vs Alianza Lima (8 octubre 3:30 p.m.)

Sport Boys vs Alianza Lima (14 octubre 4:00 p.m.)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.