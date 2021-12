Marcelo Martins, que estuvo en los planes de Alianza Lima para reforzar al cuadro victoriano de cara a la Copa Libertadores 2022, ha empezado a considerar su deseo de marcharse del Cruzeiro después de conocer que Ronaldo Nazario ha comprado el club donde aún tiene contrato hasta diciembre el 2022, pese a las ofertas de grandes clubes de Sudamérica.

El delantero boliviano surgió como una de las posibilidad para sumarse al cuadro blanquiazul y aportar su jerarquía internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores en su calidad goleador de las Eliminatorias Qatar 2022 con 9 tantos y superar a Lionel Messi y Neymar.

El jugador tenía planificado marcharse de Cruzeiro tras no alcanzar su regreso al Brasileirao esta temporada, pero la llegada del campeón del mundo, Ronaldo parece que ha hecho reconsiderar su situación. Así lo hizo ver goleador con un mensaje desde sus redes sociales. “Buena suerte en el Cruzeiro, Ronaldo fenómeno. Todo lo mejor”, compartió el boliviano.

Goleador de Cruzeiro envió mensaje a 'Fenómeno' y seguiría en Brasil ( Foto: @marcelo_moreno)

Marcelo Martins disfruta de sus vacaciones

El jugador pasa sus vacaciones en el Mar Caribe, mientras sus representante analiza ofertas de clubes como Millonarios de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay equipos que ahora tendrán que negociar con el ‘Fenómeno’ una posible transferencia, aunque el deseo del brasileño es continuar con el atacante boliviano.

Ronaldo es el nuevo dueño de Cruzeiro

Después de ser inversionista en el futbol de España, Ronaldo Nazario, decidió comprar acciones de Cruzeiro y convertirse en el socio mayoritario del club. “En mi chat me pedían que compre el Cruzeiro, Vasco, Botafogo… no sé cuánto dinero creen que tengo. El fútbol es rentable. Cruzeiro es una máquina de hacer dinero. Si lo hace mínimamente bien, no necesitarías ser un genio, funcionaría. Es la idea de una gestión sostenible”, señaló el empresario en Flow Podcast, previo a su sorpresivo movimiento financiero.