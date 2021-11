Alianza Lima confirmó que 10 jugadores del primer equipo, dieron positivo por COVID-19 luego del encuentro que el club disputó ante Cienciano por la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1.

Ante esta situación, el club tomaría cartas en el asunto, según informó RPP, Alianza Lima sancionará a los jugadores que hubieran participado de la fiesta de cumpleaños número 37 de Jefferson Farfán la semana pasada, hecho que contraviene las normas sanitarias previo a un partido de Liga 1.

Se desconoce cuántos o quiénes fueron los futbolistas que hubieran estado en dicha reunión social. No obstante, Alianza Lima informó que los 10 jugadores que dieron positivo son: Ricardo Lagos, Erick Canales, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzales-Zela y Óscar Pinto.

Alianza Lima no entrenó este martes 2 de noviembre y este miércoles, el plantel será sometido a pruebas de descarte para volver a entrenar de manera regular el jueves 4.

Cabe destacara que no habrá sanción desde la Liga 1 para Jefferson Farfán ya que al momento de la fiesta, no se encontraba concentrado con el equipo, por lo que no era parte de la burbuja sanitaria que se debía guardar previo a un encuentro deportivo.

El comunicado de Alianza Lima

