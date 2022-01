UN RECUERDO IMBORRABLE. Se cumplen 21 años del fallecimiento del ex defensor Sandro Baylón y mientras ex compañeros como Henry Quinteros lo recuerdan y los hinchas de Alianza Lima lo vuelven tendencia en las redes es hora de recordar al ex futbolista que falleció un día como hoy. Baylón tuvo varios momentos en una carrera que incluyo vestirse con la camiseta de la selección peruana y, claro, destacarse en la Liga1, conocida antes como el Descentralizado.

Sandro Baylón jugó en Alianza Lima desde los 12 años de edad. Debido a su buen biotipo siempre jugó en una categoría superior y desde divisiones menores destacó por su buen trato de balón y salida clara. Desde su partida, Alianza nunca volvió a sacar un ‘Potrillo’ con esas características.

El debut con la blanquiazul

Fue un 20 de setiembre de 1997 en el estadio Matute. Alianza Lima, bajo la batuta del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, goleó 4-0 a José Gálvez y a los 70′ el entrenador decidió que Sandro Baylón se estrene en la profesional. El zaguero reemplazó a un referente de aquel plantel, el colombiano Víctor Hugo Marulanda y no le ‘quemó la pelota’. Es más, mostró solidez y confianza, como si fuese ya un experimentado pese a tener solo 19 años en aquel momento.

Un gol inolvidable

Alianza Lima empataba 1-1 con Sporting Cristal en Matute un sábado 21 de agosto de 1999. El equipo íntimo había abierto la cuenta con Tressor Moreno y los celestes igualaron con Aldo Olcese. Entonces, a los 52′, Baylón, que jugaba de volante, recuperó una pelota a pura fuerza, tocó para el también mediocampista Walter Reyes y este se la devolvió de cabeza. Baylón la recibió en el área y tirando el cuerpo a un costado definió cruzado venciendo al portero Óscar Ferro para el 2-1 final.

El error en la final

En ese mismo 1999, en diciembre, Alianza Lima definió el título nacional ante Universitario. El primer partido de esos ‘Playoff’ se jugó en el estadio Nacional. Baylón estuvo en la zaga central y llegó lento a la cobertura en el primer gol crema de Roberto Farfán. Peor aún, en el segundo tanto, discutió con el portero Christian Del Mar y su apuro sacó la pelota del área sin mirar. El balón llegó a Eduardo Esidio que en primera disparó y marcó el 2-0.

Su romance con Danuska Zapata

Cuando la fama de Sandro Baylón se ‘disparó' el futbolista comenzó un romance con la modelo Danuska Zapata quien, en el 2012, reveló que perdió un bebé fruto de su relación con el jugador de Alianza Lima. “Yo no sabía. Pensé que era mi ciclo menstrual. Me fui a hacerme ver, me dieron esta noticia. Tenía como dos semanas y media. Fue después de su muerte. Me quedé callada. Creo que hubiera sido muy difícil porque él tiene otros hijos”, declaró aquella vez la modelo.

La selección peruana

Como todo jugador destacado, Sandro Baylón recibió la oportunidad de ponerse la ‘Blanquirroja’ y lo hizo convocado por el entrenador de aquel momento, Francisco ‘Pacho’ Maturana para un par de partidos amistosos. Además, antes de su muerte, acababa de ser designado como capitán de la Sub 23 de Perú para el Preolímpico a disputarse en Brasil. En ese equipo, entrenado por Teddy Cardama, era uno de los jugadores más importantes.

La carrera de Sandro Baylón terminó con apenas 22 años, el 1 de enero del 2000 en un accidente automovilístico en la Costa Verde. El futuro nunca llegó a abrazarlo.

