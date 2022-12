Alianza Lima dio la bienvenida y oficializó la contratación del zaguero argentino Santiago García quien firmó por todo el 2023 y en su presentación como refuerzo para la Copa Libertadores y Liga 1 contó sobre su primer contacto con el club y lo que le contó Claudio Pizarro sobre la institución victoriana.

El zaguero pasó los exámenes médicos y tras confirmarse el buen estado del jugador de 34 años, Alianza Lima oficializó su contrato por todo el 2023 con opción de renovar su vínculo a final de temporada.

“ Obviamente que de chico conocía a Alianza Lima , ya de grande fue Claudio Pizarro quien me comentó su fanatismo por este club y hablamos mucho de fútbol sudamericano. Ahora me han contado el proyecto que tienen en mente, por lo deportivo que se logró y lo que se espera conseguir, entusiasmó el proyecto ”, señalo en su primer contacto.

Santiago García recibió bienvendia de José Bellina gerente deportivo de Alianza Lima (Foto: @clubALoficial)

Santiago García empezó a chambear en EGB

Santiago García llega con el cartel de haber jugado junto a Claudio Pizarro en el Werder Bremen durante tres temporadas en la Bundesliga. También tuvo un paso por Palermo y Novara de Italia, además de Toluca de México.

El popualr “Melli” llegó temprano a las instalaciones del complejo deporitvo Esther Grande de Bentín al Sur de Lima, donde fue recibido de buena manera por sus compañeros con el típico ‘callejó oscuro’ y ‘apanado’. El defensor se saludó afectuaosamete con Hernán Barcos su compatriota a quien conocía previamente.

“Hablé con Hernán y estuvo a disposicion desde el primer momento, allí medi cuenta de la calidad humana que hay aquí y por eso han ganado eso tiene un valor importante”, explicó.

“Nunca tuve lesiones importantes”

El zaguero descartó que venga arrastarando alguna lesión y solo espera empezar la pretemporada. “Tengo que ponerme apunto con mis compañeros y espero poder estar en el nivel que desea le cuerpo técnico. Veo que hay ansiedad por la Copa Libertadores y ganar que es lo que el club demanda y es lo que nosotros también queremos, espero hacer mi mejor papel”, señaló

“ Si hay un jugador de más de 30 años que no tenga dolores hay que traerlo ya. Nunca tuve lesiones importantes, el año pasado me desgarré y creo que fue algo que lo superé rápido, que nunca me había pasado, pero llego bien ”, explicó.