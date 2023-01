No le fue bien en el Sudamericano Sub 20 pero Sebastien Pineau debe darle vuelta a la página rápidamente ya que está a punto de asumir el reto más grande de su joven trayectoria. El delantero de Alianza Lima está a pocas horas de ser jugador del Austin FC. de la MLS.

A su llegada a la capital desde Cali, el atacante conversó con Radio Ovación y dijo sentirse emocionado por la oportunidad de emigrar. En ese sentido, manifestó que espera que sea el inicio de una larga carrera en el exterior.

“Mis agentes están viendo todo sobre mi futuro, pero todo está bien encaminado. Espero que no solo sea momentáneo y mantenerme en el extranjero ”, sostuvo.

Asimismo, el jugador de nacionalidad peruana, chilena y francesa agradeció a Alianza Lima. “Todo lo que hizo Alianza por mí es digno de aplaudir y me pone muy contento que Alianza me permita dar este salto ”, acotó.

Finalmente, se refirió a su participación en el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana. “Lastimosamente, no se dio el resultado deseado, pero me quedo con el compromiso que tuvo el equipo en el campeonato”, sentenció.

La selección peruana sub 20 quedó eliminada en fase de grupos del Sudamericano, perdiendo sus 4 partidos, anotando un solo gol y recibiendo 7.