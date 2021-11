CAMBIAN EL VASO. Sporting Cristal acusó varias falencias el pasado domingo que contribuyeron a perder con Alianza Lima la final de ida de los ‘playoff’ de la Liga1. Si bien Horacio Calcaterra envió un mensaje de aliento a los hinchas tras el compromiso, en La Florida saben que será una carrera contra el tiempo apenas pite el árbitro. Por ello, el técnico Roberto Mosquera ya está planificando la estrategia que podría alterar el once de la final de ida.

La primera de las variantes le daría la chance de jugar a Alejandro Hohberg. El delantero ingresó en el segundo tiempo del primer partido y si bien no deslumbró, supo llevarse varias marcas de los aliancistas. Además, el ex ‘U’ y Alianza lanzó dos tiros libres, uno de los cuales fue desviado por el portero Ángelo Campos. El ingreso de Hohberg cambiaría o no el esquema del once celeste.

Sporting Cristal buscará remontar la final ante Alianza Lima en el partido de vuelta | Foto: GEC

Y es que el ‘Enano’ podría entrar por el volante Jesús Castillo y eso modificaría el posicionamiento de varios elementos. Primero, Christofer Gonzales pasaría a jugar en primera línea junto a Horacio Calcaterra, un lugar del campo donde no tiene problemas en hacerlo ya que incluso lo hizo en la selección peruana. Con ello, Hohberg iría a la izquierda, Irven Ávila a la derecha y habría dos puntas: Percy Liza y Marcos Riquelme.

También podría darse que Hohberg juegue detrás de Riquelme y mantener tanto al ‘Cholito’ Ávila como a Liza en los costados. La otra opción que estudia el comando técnico es sacar a Percy Liza y reservarlo como pieza importante de recambio.

Pero el ingreso de Alejandro Hohberg no es la única variante que podría darse en predio celeste. Jhilmar Lora no tuvo un buen partido contra Alianza Lima e incluso fue cambiado en el complemento, por ello una opción es que Johan Madrid arranque. En Cristal saben que los blanquiazules explotarán al máximo el contragolpe, y Lora no quedó bien parado en la jugada del tanto del ‘Pirata’ Barcos.

Jhilmar Lora podría ser uno de los sacrificados para el nuevo once de Sporting Cristal | Foto: GEC

“Esto es reversible, acá no termina. Si la llave está abierta o no, eso depende de cómo lo vea el rival. Nosotros pensamos que, incluso ganando hoy, la llave iba a seguir abierta porque las finales son impredecibles y cautivan a la gente. Nunca es como uno piensa”, afirmó Mosquera tras el final del partido del domingo.

Lo cierto es que en Cristal todo parece apuntar a algunos nombres en un once que se jugará el bicampeonato en 90 minutos o más.

