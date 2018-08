Alianza Lima y Sporting Cristal: Jugarían partido extra por el título del Torneo Apertura si pasa esto

Torneo Apertura : Sporting Cristal y Alianza Lima pelean por el título del segundo campeonato del Descentralizado 2018 palmo a palmo y la diferencia es de cinco puntos entre ambos.



Alianza Lima tienen un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura, por lo tanto le resta disputar tres encuentros. Es decir, le quedan 9 puntas en disputa. Sporting Cristal tiene dos partidos por delante y podría sumar hasta 6 unidades más.



Sporting Cristal es el líder con 28 puntos y Alianza Lima tiene 23. Por lo tanto, un empate en puntaje en el primer lugar tras la última fecha es muy probable.

¿Cómo se define al campeón del Torneo Apertura si terminan igualados?



Para la definición del ganador del Torneo Apertura, las bases del Descentralizado 2018 han establecido que se jugará un partido extra en los siete días siguientes y cancha neutral.

"En caso de igualdad de puntos entre dos clubes, al finalizar el Torneo Apertura se jugará un partido definitorio dentro de los siete días siguientes en campo neutral decidido por el Consejo Directivo de la ADFP"

¿Qué ocurre si existe triple empate en primer lugar del Torneo Apertura?



En este caso, se aplica el desempate según la priodidad de criterios que estable las bases. Uno de los tres equipos queda fuera del partido extra por:



1. Mayor puntaje.

2. Mayor diferencia de goles.

3. Mayor cantidad de goles a favor.

4. Sorteo.

"De producirse un empate de puntos en la Tabla de Posiciones del Torneo Apertura de tres o más Clubes, los dos mejores ubicados de acuerdo al artículo 16° de las presentes Bases, jugaran el partido definitorio"

Partidos restantes de Sporting Cristal en el Torneo Apertura:



Binacional vs Sporting Cristal (18 agosto)

Sporting Cristal vs Sport Rosario (25 agosto)

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Apertura:



Fecha 14: Sport Huancayo vs Alianza Lima (18 agosto)

Fecha 9: Alianza Lima vs UTC (23 agosto)

Fecha 15: Alianza Lima vs Binacional (26 agosto)

