Alianza Lima y Sporting Cristal: El camino y pugna rumbo al título del Torneo Apertura

Torneo Apertura : Sporting Cristal es el líder de la tabla de posiciones y Alianza Lima le sigue los pasos desde el cinco lugar a falta de cinco partidos por disputar para ambos equipos.



Sporting Cristal cuenta con 21 puntos y Alianza Lima 19. Más rezagados y con solo cuatro por disputar se ubican Municipal (3°) y Melgar (4°) con 18 unidades.



Entre el primer lugar y el cuarto, existe solo tres puntos de diferencia. Pero la pelea por el título al parecer quedará entre Sporting Cristal y Alianza Lima debido a que pueden sumar mayor cantidad de puntos.



Sporting Cristal y Alianza Lima tienen 15 puntos por disputar en cinco partidos, contando la fecha 9 pendiente por jugar. Con lo cual en cualquier caso podrían ampliar la diferencia con los demás equipos.



Así el fixture, al parecer, para Alianza Lima menos complicado. Los Blanquiazules juegan cuatro partido en Lima y solo uno en la altura como visitante. En cambio, Cristal tendrá dos partidos como visitante y tres en la capital.

Partidos restantes de Sporting Cristal en el Torneo Apertura:



Sporting Cristal vs Academia Cantolao (8 agosto 1:00 p.m.)

Ayacucho vs Sporting Cristal (11 agosto 3:30 p.m.)

Sporting Cristal vs Sport Huancayo (14 agosto 3:30 p.m.)

Deportivo Binacional vs Sporting Cristal (18 agosto 1:00 p.m.)

Sporting Cristal vs Sport Rosario (25 agosto 2:00 p.m.)

Partidos restantes de Alianza Lima en el Torneo Apertura:



Alianza Lima vs UTC (8 agosto 8:00 p.m.)

Universitario vs Alianza Lima (11 agosto 8:00 p.m.)

Alianza Lima vs Ayacucho (14 agosto 8:00 p.m.)

Sport Huancayo vs Alianza Lima (18 agosto 8:00 p.m.)

Alianza Lima vs Deportivo Binacional (25 agosto 2:00 p.m.)

