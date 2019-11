Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario: Conoce los 3 canales que pasarán la última fecha del Torneo Clausura

A través de una nota en su página oficial, GOLPERÚ, encargado de transmitir los partidos del Torneo Clausura de Liga 1 , señaló que habrá 2 canales más que pasarán la última jornada del campeonato peruano. Ojo: salvo el Pirata FC vs UTC, todos jugarán en simultáneo.



Alianza Lima (1°), Sporting Cristal (2°) y Universitario (3°) pelean por quedarse con el Torneo Clausura y clasificar a los PlayOff por el título nacional. Todos jugarán este domingo 24 de noviembre.



GolPerú, GolTV y Movistar Deportes serán los canales de cable que pasarán de los equipos arriba mencionados. Conoce aquí abajo la distribución para que no te pierdas el encuentro de tu escuadra favorita.

- Unión Comercio vs Alianza Lima: GOLPERÚ (14 y 714 HD)



- Universitario vs Real Garcilaso: GOLTV (510 y 747 HD)



- Binacional vs Sporting Cristal: MOVISTAR DEPORTES (03 y 703 HD).

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA