No lo blindan. La administración de Alianza Lima se pronunció sobre la situación del jugador Alexi Gómez quien fue denunciado por violencia familiar, por su ex pareja Andrea Barrantes. La directiva decidió compartir un comunicado en el que se detalla que el jugador será puesto a disposición de la comisión de ética que abrirá una investigación sobre este caso en particular.

Alianza Lima, como en el caso de Jean Deza, la institución blanquiazul evaluará la situación que Alexi Gómez. “Como institución comprometida con los valores de respeto e igualdad, el club deplora cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de las personas, en especial de aquello que se cometan contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, afirma el comunicado del cuadro blanquiazul.

Ser un referente de conducta para los hinchas es uno de los puntos que la institución busca, sin resultados. “Los deportistas de Alianza Lima no solo deben hacer suyo ese compromiso, sino también servir de ejemplo a la sociedad, motivo por el cual el caso que involucra al mencionado jugador será sometido al comité de ética de la institución”, resolvió el equipo que tendría al chileno Mario Salas al corriente de todas esta situaciones.

Alexi Gómez denunciado por pareja (TROME)

Que la ‘Hiena’ Gómez siga los mismos pasos de Jean Deza se convierte hoy en una posibilidad. “El club realizará las investigaciones pertinentes y, de ser necesario, tomará las medidas que correspondan en salvaguarda de la imagen del club y en defensa de los valores que deben primar en la institución y en la sociedad en general”, enfatizó el comunicado.

Alexi Gómez acusado de agredir brutalmente a su actual pareja