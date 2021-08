Luego de más de un año y medio de para por la pandemia por COVID-19, falta casi un mes para que los menores de sub-18 vuelvan a las canchas de fútbol. Alianza Lima, Universitario de Deportes y otros equipos ya entrenan de cara a este torneo que se llevará a cabo desde el 15 de setiembre.

TROME se contactó con su fuente en la FPF para conocer un poco más sobre dicho torneo. “Tenemos 10 equipos. Hasta el momento la San Martín no participará. El torneo inicia el 15 de setiembre. Todo se jugará en Lima, fue una de las observaciones del IPD”, nos comentaron.

Este diario buscó a la San Martín para saber la razón de la que no participará en dicho torneo. “Confirmado. No jugaremos. El protocolo de sanidad es muy costoso. En el tema económico la inversión es muy importante. Todo lo pagamos los clubes y licencias es muy exigente si no cumples. No tengo más presupuesto. El protocolo es muy alto en costos. No puedo poner en riesgo el presupuesto del equipo porque licencias es implacable”, nos dijo nuestra fuente de San Martín.

Cabe mencionar que la invitación fue hecha para todos los clubes de primera y segunda división, los cuales al inscribirse, aceptan todas las premisas indicadas por la FPF en la carta inicial.

Finalmente, este torneo, con base en la categoría 2003, está pensado en afrontarse durante tres meses. De momento son 10 los clubes participantes y el formato es de liguilla. Asimismo, se contemplaría utilizar a dos jugadores de la categoría 2002 (Sub 19).

