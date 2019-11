Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: Los partidos que les restan para ganar el Torneo Clausura

La pelea por la punta del Torneo Clausura está que quema. Los 3 grandes del fútbol peruano buscan quedarse con el certamen. En esta nota conoce todos los partidos que les restan a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Ojo: no son los únicos que pueden levantar el título.



Finalizado la fecha 14 del Torneo Clausura para Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, ninguno se movió de posición en la tabla del Torneo Clausura, respecto a la anterior jornada.

Partidos de Universitario



- Universitario vs Ayacucho FC

- UTC de Cajamarca vs Universitario

- Universitario vs Real Garcilaso



Partidos de Alianza Lima



- Binacional vs Alianza Lima

- Alianza Lima vs Sport Huancayo

- Unión Comercio vs Alianza Lima



Partidos de Sporting Cristal



- Melgar vs Sporting Cristal

- Sporting Cristal vs Alianza Universidad

- Binacional vs Sporting Cristal