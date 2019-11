Jugadores de Alianza Universidad denunciaron fuga de gas en su camerino en Matute | FOTOS

En el entretiempo entre Alianza Lima vs Alianza Universidad por la fecha 17 del Torneo Clausura, los jugadores y comando técnico del cuadro huanuqueño denunciaron que no pudieron entrar al camerino por una fuga de gas.



Los futbolistas de Alianza Universidad recibieron la charla técnica en las escaleras del túnel, pues tuvieron que evacuar al percatarse del extraño olor, que fue identificado como gas.



Alianza Universidad había conseguido el empate ante Alianza Lima tras una gran jugada de Landauri que terminó con un cabezazo de Hansen.



Gol de Alianza Universidad (Fuente Gol Perú)