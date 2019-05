Alianza Lima vs Alianza Universidad: EN VIVO Con Affonso y Matzuda, juegan en Huánuco por el Torneo Apertura

Alianza Lima vs Alianza Universidad : El cuadro Blanquiazul se enfrenta al equipo azulgrana este domingo en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima busca una victoria ante Alianza Universidad para alcanzar los primeros lugares de la tabla de posiciones. (Hora: 3:30 p.m.)



El partido Alianza Lima vs Alianza Universidad será la oportunidad para los Blanquiazules de alcanzar el tercer lugar y despegarse del grupo de equipos con 19 y 20 puntos que ocupan los primeros nueve puestos de la tabla. Los íntimos sin opciones al título, necesitan sumar puntos en la tabla acumulada de cara a lo que resta del torneo de la Liga 1.



En la previa del Alianza Lima vs Alianza Universidad, el cuadro dirigido por Víctor Reyes sumó 19 puntos y se ubica en el sexto lugar por mejor diferencia de goles. Le siguen Municipal (4°) y César Vallejo con 20 unidades ambos clubes; en el tercer lugar se encuentra Real Garcilaso con 22, luego del triunfo ante Ayacucho FC.

Video: Gol 3 de Alianza Lima

Para el duelo Alianza Lima vs Alianza Universidad, el técnico interino Blanquiazul decidió ratificar su confianza en el joven Mauricio Matzuda, que marcó en su debut, en el último triunfo ante Melgar en Matute. Además, Rinaldo Cruzado y Anthony Rosell estarán en el once titular. Kevin Quevedo, Mauricio Affonso y Joazhiño Arroé comandarán el ataque íntimo.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Alianza Universidad:



Alianza Lima: Gallese; Riojas, Beltrán, Godoy, Rosell; Cartagena, Cruzado, Quevedo, Joazhiño Arroé, Matzuda y Affonso.

Alianza Universidad : Morales; Ramos, Cámara, Bogado, Encinas; Mendoza, Morales, Vílchez, Landauri, Aponzá y Pajoy.

