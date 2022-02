Alianza Lima no viene mostrando su mejor versión futbolística en el partido ante Atlético Grau, por la fecha 1 del Torneo Apertura 2022, y algunos descuidos terminaron costando caro. Sobre los 68 minutos, Rodrigo Salinas supo anticiparse a toda la defensa ‘Blanquiazul’ e infló las redes para colocar el 1-0 parcial del cuadro piurano.

La acción nació por la banda derecha, tras una débil presión de los dirigidos por Carlos Bustos. Arly Benitez aprovechó esa circunstancia para sacar unos metros de ventaja y, tras ir llegando a la línea de fondo, decidió elevar un centro. El objetivo era finalizar la ocasión ofensiva antes que la defensa contraria se acomode.

El atacante del Atlético Grau envió el balón justo sobre el área chica, zona a la cual el portero Ángelo Campos no pudo salir a cortar. A primera vista, la escena no parecía causar mayor peligro, dado que Oslimg Mora apareció para despejar, pero el lateral cometió un error al no percatarse de la presencia de algún adversario por su espalda.

Precisamente, Rodrigo Salinas fue muy cauteloso, se anticipó con inteligencia y remató de cabeza, dejando al jugador de Alianza Lima sin reacción. De inmediato, todo el plantel de los ‘Albos’ empezó a celebrar en Matute, puesto que es un resultado parcial importante para el inicio de esta dura campaña.

Por su parte, el entrenador del Atlético Grau, Gustavo Álvarez, también festejó en su zona técnica, aunque rápidamente pidió tranquilidad a sus dirigidos, para que puedan mantener el marcador a favor. Recordemos que la institución de Piura regresó a la Liga 1 para esta temporada.