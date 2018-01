Noche Blanquiazul: Alianza Lima vs Audax Italiano : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro íntimo enfrenta al equipo chileno este sábado en el estadio Matute en amistoso internacional. El club Alianza Lima presentará al plante de la temporada 2018. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú)



El partido Alianza Lima vs Audax Italiano será el punto de partida del club íntimo este año. La Noche Blanquiazul será una fiesta asegurada tras la respuesta de los hinchas que acudirán masivamente a su estadio.



En la antesala del Alianza Lima vs Audax Italiano se realizará la tradicional presentación de cada unos de los jugadores y los nuevos refuerzos del equipo: José Guidino, Janio Posito, Tomás Costa, Mario Velarde y Maximiliano Lemos se estrenarán de manera oficial con la piel blanquiazul.



Se espera como es una nueva y renovada costumbre que la Noche Blanquiazul este llena de música, juego de luces y fuegos artificiales. Luego, se dará paso al partido Alianza Lima vs Audax Italiano.

Alianza Lima vs Audax Italiano: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú la Noche Blanquiazul Alianza Lima vs Audax Italiano: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú la Noche Blanquiazul

El partido dará luces de lo que será la nueva versión de Alianza Lima. Además, los hinchas tendrán la primera impresión de lo que pueden ofrecer los nuevos jugadores. La única ausencia confirmada por lesión será la de Óscar Vílchez.



"La Noche Blanquiazul lo tomamos como una fiesta, los hinchas de Alianza Lima se van a encontrar con sus jugadores luego de ser campeón. Ya empieza el campeonato y lo más importante son los puntos. Nuestra meta es volver a ser campeones" dijo el DT Pablo Bengoechea en la previa del Alianza Lima vs Audax Italiano.



"Los refuerzos han entrenado y se han integrado muy bien, no hubo contratiempos, estamos contentos con el trabajo que han hecho" agregó el estratega uruguayo.

¡🎶Sale el campeón, sale el campeón🎶! Este sábado el Campeón Nacional vuelve y la hinchada tiene que estar ahí para alentar en la #NocheBlanquiazul2018.



Compra hoy NORTE hasta las 6:00 p.m. y mañana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en nuestro 🏟️. 🎟️aquí ➡ https://t.co/GfERzcLMJ6pic.twitter.com/c7axXA0n1o — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 25 de enero de 2018

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.