Alianza Lima vs Ayacucho FC: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú Torneo de Verano

Alianza Lima vs Ayacucho FC : EN VIVO EN DIRECTO El equipo blanquiazul enfrenta a los 'Zorros' este sábado en el estadio Manuel Eloy Molina Robles de Huanta por la fecha 2 del Grupo A del Torneo de Verano. Alianza Lima y Ayacuho FC buscan su primer triunfo. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú)



El Alianza Lima vs Ayacucho FC será un partido complicado para ambos equipos. La necesidad de los tres puntos es imperante en un torneo corto y las sensaciones de los hinchas íntimos no han sido las mejores.



Previo al Alianza Lima vs Ayacucho FC el equipo del DT Pablo Bengoechea cedió un empate en el mismo Matute ante Comerciantes Unidos (1-1) con pocas luces en el juego y con mucho por mejorar.



Peor le fue a los que serán locales. Los 'Zorros' visitaron a San Martín y perdieron por goleada (4-0). Por ende, el Alianza Lima vs Ayacucho FC será el partido de la necesidad y con mucha presión.

Alianza Lima 1-1 Comerciantes Unidos: resumen y goles

Alianza Lima confirmó la baja del volante Carlos Ascues por lesión e incluso podría perderse el partido ante Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores. Además, en el arco estará Daniel Prieto en reemplazo de Leao Butrón, que no fue convocado.



"Seá un bonito partido, ante un grande, un partido que todos quieren jugar en nuestra cancha, esperamos reivindicarnos y que los tres puntos se queden en casa”, aseguró el volante César Ortiz, en la previa del Alianza Lima vs Ayacucho.



"Ayacucho se trata de un equipo en donde sus laterales pasan al ataque, su volante tiene ritmo y buen manejo de balón, pero es muy poco lo que podemos hablar del rival. Sabemos la dificultad de jugar en altura. Acá no hay rotaciones, nadie es titular ni suplente durante todo el año. Vamos a Ayacucho con la ilusión de hacer un buen partido", dijo Pablo Bengoechea sobre el partido Alianza Lima vs Ayacucho.

