Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por el Torneo Apertura

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO. 'Blanquiazules' reciben este martes a los ayacuchanos en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Ayacucho FC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Alianza Lima, luego de su empate 1-1 ante Universitario en el clásico del fútbol peruano, está obligado a ganar a Ayacucho FC de local si quiere mantener su lucha por quedarse con el Torneo Apertura a falta de 3 fechas.



Esto porque Alianza Lima es segundo en la tabla de posiciones con 20 puntos (con un partido menos) y está a 7 unidades de Sporting Cristal, líder del certamen que juega más temprano frente a Sport Huancayo.



Ayacucho FC, por su parte, no viene en gran forma. El último fin de semana cayó de local 1-0 ante Sporting Cristal. ¿Sorprenderán en Matute? No te pierdas el choque.



Alianza Lima vs Ayacucho FC: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón; Riojas, Duclós, Guidino, Villamarín; Lemos, Cotrina, Cruzado, Fuentes; Hohberg, Affonso.



Ayacucho FC: Espinoza; Bogado, Souza, Perleche, Arana; Ardiles, Carranza, Mejía, Morales; Montes, Vigil.