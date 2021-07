Alianza Lima sueña con poder llegar a la final de la Liga 1 y para lograrlo, necesita empezar con el pie derecho en la fase 2. Los íntimos enfrentan a Ayacucho FC en su primer partido de la segunda etapa del torneo peruano con la esperanza de sumar tres puntos y encaminarse a la definición por el título ante Sporting Cristal, ganador de la primera fase.

En la previa del partido, Hernán Barcos, referente del equipo, conversó con la prensa del cuadro blanquiazul y dio detalles de cómo se encuentra el plantel de cara al encuentro ante los ‘Zorros’.

“Venimos trabajando de buena manera”, inició ‘El Pirata’. “Estas semanas que tuvimos nos sirvieron para mejorar en algunos aspectos y esperamos demostrarlo el domingo. Nosotros trabajamos para eso, así que esperamos empezar de gran manera el campeonato. Este es el último torneo del año y hay que dejarlo todo para cumplir el objetivo que tenemos”, dijo.

Hernán explicó que todo este tiempo sirvió para corregir los errores que les costaron caro en la primera fase. “Hemos jugado partidos amistosos para mejorar esto. El domingo es nuestra primera prueba y esperamos estar a la altura y reflejar el trabajo de los entrenamientos en el campo”.

El atacante argentino no pudo culminar la fase 1 jugando debido a que sufrió de algunos problemas musculares, pero esto ya sería tema del pasado. “Volví a entrenar luego de recuperarme del desgarro que sufrí, tuve tiempo suficiente para ello. El domingo estoy a disposición para lo que me toque, si es todo el partido o algunos minutos no hay problema, siempre estoy a disposición”, resaltó.

Alianza Lima se reforzó para esta segunda parte del año con futbolistas como Édgar Benítez y Aldair Rodríguez. “Édgar llega es un jugador de experiencia y jerarquía, llega bien y con ritmo de juego”, dijo Barcos. “Creo que será un pilar importante, no solo para los jugadores grandes, sino también para los jóvenes”.

“Aldair es un jugador muy bueno que tiene velocidad, buena movilidad y técnica. Lo vamos a aprovechar al máximo porque es un gran jugador que ayudará mucho a Alianza”, explicó.

Para finalizar, el exGremio agregó que enfrentarán todos los partidos de la fase 2 sabiendo de la responsabilidad que significar jugar para Alianza. “Cada partido tiene que ser una final para nosotros, tenemos que enfocarnos partido a partido y dejarlo todo en los 17 encuentros que vamos a disputar. Tenemos que entrar mentalizados desde el primer partido en sumar puntos”, finalizó.

Alianza Lima jugará ante Ayacucho FC este domingo a las 3:00 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno de Villa el Salvador.