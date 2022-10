El Alianza Lima vs Ayacucho FC. sufrió una serie de contratiempos debido al paro que se vive en dicha ciudad. No obstante, lo más perjudicado fue la transmisión televisiva ya que la móvil de Gol Perú no pudo llegar a tiempo al Estadio Ciudad de Cumaná.

Esto llevó a que la transmisión se lleve a cabo con una calidad inferior a la acostumbrada. Este hecho no pasó desapercibido para los avispados cibernautas, quienes tomaron con humor la situación y generaron una serie de hilarantes memes.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC.: Los memes por la deficiente transmisión de Gol Perú. Foto: Captura.

