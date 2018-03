Alianza Lima vs Ayacucho: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo de Verano

Alianza Lima vsAyacucho FC : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul enfrenta a los 'Zorros' este viernes en el estadio Matute por la fecha 9 del Grupo A del Torneo de Verano. Alianza Lima busca su primer triunfo de local ante Ayacucho. (8:00 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Deportes)



Alianza Lima vs Ayacucho es la oportunidad del equipo íntimo para revertir la mala racha de resultados. En primera instancia, ganar en el Alejandro Villanueva en la presente temporada.



Además, el partido Alianza Lima vs Ayacucho presenta el desafío de volver a la senda del triunfo tras cinco partidos seguidos. Otro pendiente es mejorar en el juego y aplacar la angustia del hincha del último campeón peruano.



Previo al Alianza Lima vs Ayacucho, el equipo de Pablo Bengoechea desperdició la oportunidad de acercarse al líder Sporting Cristal al empatar con UTC en partido pendiente de la fecha 8.



Alianza Lima con 10 puntos se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A. Los blanquiazules están a siete puntos de diferencia de los celestes. Por ello, un triunfo es vital para mantener las chances para ganar el Torneo de Verano.

Alianza Lima 1-1 UTC | Torneo de Verano

Por su parte, Ayacucho llega al duelo ante Alianza Lima tras ganar a UTC en casa y recuperar terreno en la tabla: trepó al tercer lugar luego de sumar 11 unidades.



Alianza Lima no podrá contar con su flamante refuerzo Hansell Riojas lesionado. Se suman la bajas conocidas del golero Leao Butrón y Óscar Vílchez. La buena noticia es la recuperación del atacante Kevin Quevedo.



"Es cierto que seguimos en deuda con nuestra afición porque hasta el momento no hemos podido ganar en casa. Estamos trabajando muy fuerte para tratar de volver a los triunfos", aseguró el técnico Pablo Bengoechea previo al Alianza Lima vs Ayacucho.



“Va a ser un lindo partido. Nosotros queremos ir a sumar a Matute. Intentaremos proponer. Sabemos que ellos este año no han ganado en casa, solo han conseguido empates, pero eso no cuenta, tenemos que pensar en este partido. Además, cuando a uno le toca ir a Matute se motiva”, dijo el atacante de los 'zorros' Mauricio

Montes en referencia al Alianza Lima vs Ayacucho.

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Ayacucho FC:



Alianza Lima: Prieto, Godoy, Duclós, Cruzado, Ramírez, Costa, Velarde, Hohberg, Cotrina, Fuentes y Posito.



Ayacucho FC: Castellanos, Bogado, Arana, Ramírez, Perleche, Ortiz, Ardiles, Carranza, Neira, Morales y Montes.

