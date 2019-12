Alianza Lima vs Binacional: El técnico del ‘Poderoso del Sur’, Roberto Mosquera, amenazó con renunciar a pocas horas de disputarse la final de la Liga 1, si el presidente del club se contradice la la propuesta deportiva de jugar primero en Juliaca el duelo de ida y cerrar en Lima la definición del título nacional.

“Al no aceptar la propuesta del presidente pone en riesgo mi puesto también y si tengo que tomar una decisión y dejar el cargo lo voy a hacer”, dijo Roberto Mosquera dijo en declaraciones a radio Ovación.

Por ende, Roberto Mosquera manifestó a la directiva su propuesta de jugar primero en Juliaca este domingo 8 de diciembre y definir el partido de vuelta en Lima el siguiente 15.

“El comando técnico ha instruido al presidente de que sería bueno jugar primero de locales, es lo más sensato. Hablé con el presidente pero él no está de acuerdo, y ha dado una medida que se tiene que cumplir, que es jugar primero en Lima. No es lo sensato, no es lo mejor y no hay una explicación de la presidencia del porqué y nosotros sí tenemos armas fisiológicas y le hemos hecho saber las razones por las que tenemos que jugar primero acá. No solo por el tema de Juan Pablo Vergara sino por un tema de inteligencia fisiológica”, explicó Roberto Mosquera.