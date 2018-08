Alianza Lima vs Binacional: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú Torneo Apertura

Alianza Lima vs Binacional: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro blanquiazul enfrenta al cuadro celeste este domingo en el estadio Matute por la fecha 15 de la Liga Santander. Alianza Lima busca un triunfo ante Binacional para asegurar el segundo lugar. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar)



Alianza Lima vs Binacional será la oportunidad del cuadro blanquiazul para regresar a la senda del triunfo en casa tras la derrota ante UTC el pasado jueves, que significó perder el título y dejarlo en manos de Sporting Cristal.



El duro golpe de los íntimos debe quedar atrás ya que previo al Alianza Lima vs Binacional, ha sido alcanzado por Melgar en el segundo lugar con 24 puntos y la consigna del ténico Pablo Bengoechea es asegurar esa segunda plaza en la tabla de posiciones.



Además, pese a que el Torneo Apertura está resuelto, los puntos en juego en el Alianza Lima vs Binacional tendrán repercusión en la tabla acumulada, que decide los cupos para los campeonatos internacionles, el descenso e incluso la clasificación a los Play Off final.

Alianza Lima 0-1 UTC: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alineaciones posibles del Alianza Lima vs Binacional:



Alianza Lima: Daniel Prieto, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Francisco Duclós, Roberto Villamarín, Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Alejandro Hohberg, Aldair Fuentes, Mauricio Affonso y Kevin Quevedo.



Binacional: Michael Sotillo, JeiksonReyes, John Fajardo, Hugo Ángeles, Carlos Caraza, Eder Fernández, Milton Benítez, Edson Aubert, Yorkman Tello, Aandy Polar y Víctor Ferreira.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.