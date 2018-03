Alianza Lima vs. Boca Juniors: Daniela Butrón orgullosa de su papá, Leao Butrón [VIDEO y FOTOS]

El encuentro entre las escuadras de Alianza Lima y Boca Juniors, que se midieron en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores, se convirtió en blanco de la atención de muchos. Las redes sociales fueron reflejo de ello, viéndose decenas de tuits referidos al duelo.



Uno de los más notorios resultó ser el enviado por Daniel Butrón, hija del arquero de Alianza Lima, Leao Butrón. Ella mandó sus felicitaciones a su papá, quien estuvo en el partido por un corto periodo debido a una lesión.



"Tú eres el mejor, Leao Butrón. Siempre", escribió la joven en su cuenta de Twitter, mientras el partido Alianza Lima vs. Boca Juniors estaba en su primera parte. Dicha publicación fue marcada con like en más de 40 oportunidades.



Hay que mencionar que no solo hubo tuits de aliento, sino también de crítica para ambos elencos. Muchos se quejaron del ritmo lento del Alianza Lima vs. Boca Juniors, el cual no tenía goles que reportar hasta la salida de esta nota.





(@DButron20) (@DButron20) Alianza Lima