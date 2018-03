Alianza Lima vs. Boca Juniors desata pasiones en todos lados, sobre todo en los rivales de los blanquiazules, quienes no han dudado en viralizar en Facebook y Twitter memes hilarantes y crueles por el partido que hoy los íntimos disputarán desde las 7:30pm por la Copa Libertadores.



En las redes sociales se puede observar cómo algunos 'anti-Alianza Lima' se burlan de ellos y dan por sentada la derrota blanquiazul. Pero también están los hinchas de Alianza Lima que defienden a capa y espada al equipo de sus amores y, pese a que el rival es difícil, esperan sacar un buen resultado en el Estadio Nacional.



Alianza Lima se enfrentará esta noche (7:30pm) a Boca Juniors por la primera fecha de fases de grupos de la Copa Libertadores. En Argentina se transmitirá a las 9:30pm y los hinchas xeneixes estarán atentos al encuentro.

El encargado de pasar el Alianza Lima vs. Boca Juniors para toda Latinoamérica es la cadena deportiva Fox Sports.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Boca Juniors vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.