Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE FOX SPORTS TV EN DIRECTO por Copa Libertadores

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO ONLINE. Los blanquiazules reciben este jueves al cuadro xeneize en el Estadio Nacional de Lima por el Grupo 8 de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Boca Juniors vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Alianza Lima, último campeón del fútbol peruano, debutará en la Copa Libertadores 2018 ante el siempre peligroso Boca Juniors de Argentina del Grupo 8, donde también están Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil.



Horarios en el resto de países



Perú: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Estados Unidos: 9:30 p.m. (Florida)



Alianza Lima llega motivado a este encuentro frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Los íntimos vencieron 3-1 a Universitario en el Estadio Monumental en el clásico del fútbol peruano. Hohberg, Cruzado y Posito, marcaron los goles aquel día.



Boca Juniors, por su parte, atraviesa un gran presente en el campeonato argentino. Marchan líderes de la tabla de posiciones con 43 puntos (el segundo tiene 34 unidades) y suman 3 triunfos al hilo (San Martín, Banfield y Temperley).



Alianza Lima realizará algunos cambios en su once inicial respecto al partido contra Universitario del último fin de semana. El defensa Gambetta y el mediocampista Carlos Ascues estarían desde el arranque en los blanquiazules.



Mientras, Boca Juniors dejó en Buenos Aires a su dupla de centrales por lesión: Paolo Goltz y Lisandro Magallán. Dichos lugares serán ocupados por Santiago Vergini y Agustín Heredia.



Carlos Tevez, máxima figura de Boca Juniors, sí estará alineará en el esquema de los xeneizes. Esto pese a que no entrenó con su equipo por una lesión al hombro.



Alianza Lima vs Boca Juniors: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón, Araujo, Godoy, Gambetta, Duclós, Costa, Cruzado, Ascues, Ramírez, Hohberg, Leyes.



Boca Juniors: Rossi, Jara, Vergini, Heredia, Fabra, Buffarini, Barrios, Reynoso, Pavón, Cardona, Tevez.