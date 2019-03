Alianza vs Cantolao: Aldair Salazar casi marca golazo de cabeza por la Liga 1 ¡Atajadón!

Aldair Salazar casi marca el primer gol del partido Alianza lima vs Cantolao , que se disputó en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1.



Aldair Salazar remató de cabeza dentro del área de y el arquero Federico Nicosia voló para evitar la caída de su arco en el primer tiempo entre Alianza Lima vs Cantolao.



Fue la jugada más clara para Alianza Lima tras un tiro de esquina. La defensa de Cantolao no tomó a Salazar, quién sin marca, logró conectar el balón y exigir la estirada del golero rival.



Alianza Lima enfrentará el próximo miércoles a Internacional de Porto Alegre como visitante por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Cantolao: Aldair Salazar casi marca golazo de cabeza (Video: Gol Perú)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.