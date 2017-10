Alianza Lima vs Cantolao EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Gol Perú el Torneo Clausura

Alianza Lima vsAcademia Cantolao: EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul visita al 'Delfin' este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 8 del Torneo Clausura del Descentralizado 2017. Alianza Lima va por la victoria ante Cantolao con el objetivo de asumir el liderado del campeonato. Trasmite Gol Perú (Canal 14 - Movistar Tv) (8:00 p.m.).



Alianza Lima vs Cantolao será el choque de dos realidades opuestas. Los chalacos pelean por quedarse en Primera División. Por el contrario, los íntimos quieren asegurar título de Campeón Nacional, ganando el Clausura.



Alianza Lima con un partido pendiente ante UTC, está a cuatro puntos del líder Real Garcilaso, que esta fecha ya venció a Unión Comercio. Por lo tanto, está obligado a ganar si quiere hacerse el Clausura, y evitar los Play Offs de la final.

Sport Rosario 0-1 Alianza Lima | Gol de Germán Pacheco

Alianza Lima del técnico uruguayo Pablo Bengoechea no contará con Carlos Ascues y Óscar Vílchez por precaución tras recuperarse de sus lesiones.



Por su parte, Cantolao, penúltimo del Clausura, se ubica a solo un punto de la zona de descenso de la Tabla Acumulada. Pelea la baja con Unión Comercio, Alianza Atlético y Juan Aurich.



"Un partido muy difícil, Alianza Lima está haciendo las cosas bien. Nosotros igual, pero no se dan los resultados, esperemos que este partido sea para nosotros. Un triunfo sirve tanto en lo anímico como en lo futbolístico, para poder subir, escalar un poquito", comentó el atacante Leandro Martín respecto al Alianza Lima vs Cantolao.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Cantolao:



Alianza Lima: Leao Butrón, Alexis Cossio, Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Luis Garro, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Aldair Fuentes, Luis Aguiar, Alejandro Hohberg y Lionard Pajoy.



Cantolao: Federico Nicosia, Giancarlo Carmona, Carlos Cabello, Orlando Contreras, Víctor Salas, Leonel Valencia, Gerson Barreto, Paulo Albarracín, Fabián González, Diego Ramírez y Jefersson Collazos.

