Alianza Lima vs Cantolao : EN VIVO ONLINE TV El equipo blanquiazul se enfrenta a los chalacos este domingo en el estadio Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Alianza Lima busca un triunfo ante Cantolao para mantenerse en la pelea por el título. (TV: Gol Perú | Movistar TV) (4:00 p.m.)



Alianza Lima vs Cantolao será un partido decisivo para cuadro íntimo si desea ganar el Clausura y llegar a los Play Off por el título nacional. La presión aumentó tras el triunfo de San Martín ante Sporting Cristal. Los santos sumaron 20 puntos y Melgar, el líder, tiene 22.



La diferencia de ocho puntos con Melgar a falta de seis fechas (18 puntos en disputa) pone cuesta arriba la tarea de los dirigidos por Pablo Bengoechea. No tienen margen de error. Así el Alianza Lima vs Cantolao podría definir sus chances en la recta final del Descentralizado.



El DT Bengoechea confirmó las ausencias de Duclós y Fuentes. Pero recuperó a Rinaldo Cruzado para el partido Alianza Lima vs Cantolao. Tomás Costa está en duda para el choque en Matute.

Alianza Lima 1-0 UTC: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

"A Cantolao no le hemos podido ganar desde que estamos en el club, solo logramos empates. La consigna es que Alianza Lima tenga el predominio del juego y aproveche no solo las situaciones de gol que se nos presente sino sacarle provecho a las pelotas paradas", dijo el técnico Pablo Bengoechea respecto al Alianza Lima vs Cantolao.



Cantolao llega con dificultades para este compromiso. El técnico Guillermo Esteves fue cesado de su cargo y la dupla de entrenadores Juan Carlos Mariño y Jorge Araujo serán los encargados de dirigir al equipo ante Alianza Lima y el resto del Clausura. El 'Delfín' solo ha sumado cuatro puntos en las últimas seis fechas y se acercó a la zona de descenso.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Cantolao:



Alianza Lima: Butrón, Godoy, Riojas, Guidino, Garro, Ramírez, Hohberg, Lemos, Cruzado, Affonso y Quevedo.

Cantolao : Nicosia, Contreras, Kambou, Otárola, Cabello, Atoche, Albarracín, Barreto, Martín, Labarthe y González.

