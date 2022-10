César Vallejo logró hacerse fuerte en el Estadio Mansiche y venció por 3-2 a Alianza Lima, resultado con el cual se mete de lleno en la pelea por el Torneo Clausura. Tras culminar el encuentro, ‘Chemo’ del Solar fue protagonista de una curiosa celebración: miró a la tribuna, cerró los puños y elevó los brazos, en señal de victoria.

La escena no parecía tener mayor importancia, aunque ‘Chicho’ Salas, DT de los ‘Blanquiazules’, mostró incomodidad con el accionar de José Guillermo y manifestó, en conferencia de prensa, que “no le gustó la actitud que tuvo con la tribuna” y, además, aseguró lo iba a buscar para hablar.

Poco después, ‘Chemo’ fue consultado respecto al tema y reveló la razón de su celebración. “No pasó nada. Yo jugué en Universitario desde los 10 años y, para mí, el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima”, indicó Del Solar ante los medios de comunicación.

“César Vallejo es mi club, he estado en San Martín, donde tengo mucho cariño; luego en Sporting Cristal, en dos ocasiones, también hay afecto; y veo a Alianza Lima como el rival de siempre. El ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero no contra ellos”, agregó el estratega.

“Cada vez que jugamos ante Alianza, para mí, es un partido distinto, diferente, yo lo veo así. Si es que no le gustó a ‘Chicho’, le pido disculpas. Pero ellos celebran ante la Universitario de alguna manera y yo, siendo de la ‘U’, cada vez que me toque contra Alianza, al equipo que me gusta ganarle es a ellos. Se dio así, hemos ganado, hay que disfrutarlo”, resaltó ‘Chemo’.

“Así como cuando voy a Matute soy el más insultado de todos, ahora me tocó festejar a mí. Simplemente celebré en la banca, mirando a la tribuna, todo con respeto, no hice ningún gesto obsceno ni malcriado. Solo festejé la victoria de mi equipo”, concluyó José Guillermo del Solar.