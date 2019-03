Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO Chocan en Matute por la fecha 3 de Liga 1

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO ONLINE. 'Blanquiazules' reciben este domingo a los 'Poetas' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 3 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs César Vallejo vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¿No te lo pierdas!

Alianza Lima del técnico Miguel Ángel Russo, que en la anterior jornada cayó 1-0 frente a Sporting Cristal, se medirá con César Vallejo de Trujillo en busca de volver al triunfo en la Liga 1.



Alianza Lima, séptimo en la Liga 1 con 3 puntos, también piensa en su debut en Copa Libertadores 2019 ante el poderoso River Plate, vigente campeón, el miércoles 6 de marzo en el Estadio Nacional.

Justamente por dicha razón, Alianza Lima presentaría varios cambios respecto a su último duelo de Liga 1. Russo le daría oportunidad a jugadores con pocos minutos en la temporada. ¿Qué tanto cambiará el equipo?



César Vallejo, por su parte, aún no conoce la victoria en la Liga 1. El último fin de semana salvó un punto de local frente a Sport Huancayo (2-2). Trujillanos están en la casilla 13.



Germán Pacheco, hoy en César Vallejo, jugará ante su ex equipo, Alianza Lima, donde fue goleador y salió campeón (2017). "Si le hago un gol a Alianza Lima no sé si lo celebraré".