Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: Día, hora y canal Tv del partido por el Torneo de Verano

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos : EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro blanquiazule enfrenta a los de Cutervo por la primera fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2018. Alianza Lima va por un triunfo ante Comerciantes Unidos para empezar con buen pie. (TV: Gol Perú) (4:00 p.m.)



El técnico Pablo Bengoechea tendrá su primer partido oficial de la temporada. El partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos pondrá en vitrina a los refuerzos blanquiazules y dará el bosquejo del funcionamiento del equipo.



Alianza Lima llega motivado al duelo con Comerciantes Unidos. Los blanquiazules vencieron a Sport Boys y ganaron el nuevo título de la Supercopa Movistar.



"El año pasado al equipo le costó bastante al inicio encontrar el funcionamiento que ya se vio reflejado en el Apertura y Clausura. Tenemos menos presión, pero no significa que vamos a dejar de lado nuestro objetivo", dijo Luis Ramírez en la previa del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.



Alianza Lima 1-0 Sport Boys: resumen y gol

"Estamos trabajando muy fuerte con el equipo que arrancaría ante Alianza Lima. Tengo ya casi listo el once, solo afinando algunas cosas pero estoy seguro que iremos a Matute sin temor a jugar nuestro partido y tener un inicio auspicioso", aseguró Rolando Chilavert, DT de Comerciantes Unidos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.