Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo de Verano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE. El cuadro blanquiazul visita este martes a los de Cutervo en el Estadio Carlos A. Olivares de Guadalupe por la fecha 8 del Torneo de Verano. (1:15 p.m. por Gol Perú).



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Alianza Lima no puede seguir dejando puntos en el Grupo A del Torneo de Verano, pues acumula 2 empates consecutivos en el certamen. Los de Bengoechea están en la casilla 3 con 9 puntos, a 7 del líder Sporting Cristal que juega el miércoles.



Para el partido contra Comerciantes Unidos, Alianza Lima pondrá a su mejor once para llevarse los 3 puntos de visita. El portero Daniel Prieto continuará bajo los palos del cuadro íntimo, ya que Leao Butrón aún no se recupera de su lesión.



Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: Alineaciones probables



Comerciantes Unidos: G. Sánchez, O. Guerra, M. Vinces, E. Silva, W. Klingender, E. Chávez, J. Aguirre, N. Marcos, J. Bogado, Barrueta, R. Huaccha.



Alianza Lima: D. Prieto; Marina, M. Araujo, G. Godoy, Guidino; Costa, R. Cruzado, L. Ramírez, A. Hohberg, Velarde; y J. Pósito.