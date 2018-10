Alianza Lima vs Comerciantes Unidos : EN VIVO ONLINE TV El cuadro blanquiazul visita al equipo de Cutervo este jueves en el estadio Cristo El Señor de Cajamarca por la fecha 7 del Torneo Clausura. Alianza Lima busca un triunfo ante Comerciantes Unidos alcanzar la punta del campeonato. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar)



Alianza Lima vs Comerciantes Unidos será un duelo decisivo para ambos equipos, pero con aspiraciones opuestas en la recta final del Torneo Clausura.



Por un lado, los íntimos encaran el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos como la primera de las tres chances que tiene para sumar puntos que le permitan trepar al primer lugar de la tabla de posiciones, que ostenta Ayacucho FC. Los cutervinos pelean por salvar la categoría.



Así, el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, por disputar para los blanquiazules, se suma los duelos pendientes por el Clausura ante Municipal (8 octubre) y Sport Boys (14 octubre) con la clara posibilidad superar a Ayacucho FC, que cuenta con todos sus partidos completos, sin depender de otros resultados.



Previo al Alianza Lima vs Comerciantes Unidos, los íntimos cumplieron con ganarle a Real Garcilaso en el Estadio Nacional y sumar cuatro triunfos en cinco partidos. Los locales en Cajamarca, sumaron dos victorias y un empate en sus últimas presentaciones, que incluye el sorpresivo triunfo ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo.



"Será un partido difícil como son todos los de altura. Vamos a intentar hacer lo mismo que hacemos siempre, con la alegría del momento que estamos viviendo. Cuando vamos a la altura los delanteros vuelven mucho más lento que en el llano, los defensores deben tener cierto cuidado para estar frescos para defender", dijo Pablo Bengoechea en referencia al Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

Posibles alineaciones del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos:



Alianza Lima: Butrón, Villamarín, Riojas, Godoy, Duclós, Cruzado, Lemos, Adrianzén, Hohberg Quevedo, Posito.

Comerciantes Unidos : Araújo, Rivas, Acasiete, Vinces, Mogollón, Serrano, Marcos, Reyes, Bogado, Correa y Pérez.

