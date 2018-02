Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO ONLINE VER GOL PERÚ TV DIRECTO por Torneo de verano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: EN VIVO ONLINE. El cuadro blanquiazul recibe este domingo a los de Cutervo en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la primera fecha del Torneo de Verano Grupo A. El partido iniciará a las 4:00 p.m. por Gol Perú.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos vía Internet? Trompe.pe., te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Alianza Lima buscará arrancar con el pie derecho el Torneo de Verano cuando juegue de local ante Comerciantes Unidos. Esto por el Grupo A del certamen en el que también se encuentran Universitario y Sporting Cristal.



Pero al frente tendrá a un Comerciantes Unidos que seguro querrá dar la sorpresa en Matute. Rolando Chilavert, técnico de la visita, dijo que jugará "sin temor" ante los de Bengoechea.



Alianza Lima viene de lograr la Supercopa Movistar ante Sport Boys en el Estadio Nacional gracias a un gol de penal de Carlos Ascues. Ojo que dicho equipo no fue el que perdió en la 'Noche Blanquiazul' frente a Audax Italiano.