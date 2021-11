Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO | Las ‘íntimas’ debutan en la Copa Libertadores Femenina 2021 enfrentando al poderoso club colombiano. El encuentro se jugará este jueves 4 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora peruana) y la transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO ONLINE a través de trome.pe

TE VA A INTERESAR | Jonathan Maicelo responde a Mario Broncano reto de pelear a tres rounds [VIDEO]

El equipo femenino de Alianza Lima inicia su actuación en la Copa Libertadores ante el difícil Deportivo Cali. Para hacer una buena actuación en el torneo continental, la institución blanquiazul se reforzó con las colombianas Diana Ospina, Fabiana Yantén, Sara Martínez y Wendy Bonilla.

Estas nuevas 4 jugadoras se unen al plantel en el que brillaron futbolistas como Adriana Lúcar, Myriam Tristán y Sandy Dorador. Lamentablemente, Cindy Novoa quedó fuera de la lista por decisión técnica.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO en Copa Libertadores Femenina?

Argentina: 17:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO en Copa Libertadores Femenina?

Argentina: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el partido Alianza Lima vs Deportivo Cali?

Para ver DirecTV Sports, debes contratar el servicio de cable de DirecTV y sintonizar el canal 610. Por otro lado, también tienes la opción de DirecTV GO.

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como la Copa América.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: Las convocadas íntimas para la Copa Libertadores

Alianza Lima presentó a sus convocadas para la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO: El fixture de las íntimas en Copa Libertadores

Este será el fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores

Jueves 4 de noviembre

Deportivo Cali vs Alianza Lima (15:30 horas)

Domingo 7 de noviembre

Alianza Lima vs U de Chile (17:45 horas)

Miércoles 10 de noviembre

Alianza Lima vs Real Tomayapo (17:45 horas)

Alianza Lima tiene rivales en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Captura)