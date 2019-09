Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO Chocan en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima vs Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' visitan este domingo a los 'Ediles' en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 4:00 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Deportivo Municipal vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Por falta de garantías en Huacho, Deportivo Municipal tuvo que trasladar su localía a Trujillo para medirse con Alianza Lima por el campeonato local que, no se detendrá por los amistosos de la selección peruana.

Alianza Lima de Pablo Bengoechea está obligado a ganar en Trujillo si quiere dormir como puntero del Torneo Clausura de Liga 1. Mientras que Deportivo Municipal necesita salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.



Alianza Lima viene de ganar 3-2 a Cantolao con triplete de su estrella, Kevin Quevedo, quien no estará ante Deportivo Municipal por su primer llamado a la selección peruana (mayores).



El otro que tampoco viajó con el plantel de Alianza Lima es al portero Pedro Gallese (selección). 'Piero' dejará su lugar a Leao Butrón (42 años). El veterano meta regresa tras 5 meses al arco 'blanquiazul'.

Alianza Lima vs Deportivo Municipal: Alineaciones probables



Alianza Lima: Butrón, Salazar, Riojas, Godoy, Caro, Beltrán, Cartagena, Cruzado, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez, Balboa.



Deportivo Municipal: Rivadeneyra, Rabanal, Zela, Vílchez, Murillo, Uribe, Flores, Buitrago, Bogado, Regalado, Obregón.