Alianza Lima vs Internacional EN VIVO Día, hora y canal por Grupo A de Copa Libertadores

Alianza Lima vs Internacional EN VIVO EN DIRECTO. Peruanos y brasileños se verán las caras por la fecha 5 del Grupo A de Copa Libertadores 2019. Paolo Guerrero será titular en el cuadro de Porto Alegre. Conoce el día, hora y canal del partido.



¿Cuándo y dónde se jugará el Alianza Lima vs Internacional? Se llevará a cabo este miércoles 24 de abril en el Estadio Nacional de Lima, que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas blanquiazules.



¿A qué hora se jugará el Alianza Lima vs Internacional? En Perú y Colombia arrancará a las 7:30 p.m. Mientras que en Argentina y Brasil a las 9:30 p.m.

¿Qué canal pasará el Alianza Lima vs Internacional? El encargado de pasar el cotejo por Copa Libertadores es Fox Sports 3 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Alianza Lima vs Internacional vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.