Alianza Lima vs. Internacional EN VIVO VÍA FOX SPORTS se enfrentan por la Copa Libertadores | Horarios y Canales

Alianza Lima se enfrenta esta noche, desde las 7:30 p.m., al Internacional de Brasil por la Copa Libertadores en el estadio Beira-Río en la segunda fecha de la fase de grupos. Los íntimos y brasileños integran el Grupo A, uno de los más difíciles, que comparten con River Plate y el Palestino de Chile. Este duelo Alianza vs. Internacional se transmitirá EN VIVO por FOX SPORTS en todas sus plataformas. Este importante encuentro también será transmitido VÍA FACEBOOK LIVE y otros canales PPV como beIN Sports. Para ver este partido de fútbol en vivo también tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas en el Alianza Lima vs. Internacional a través de las diferentes previas que tendremos para ti en Trome. ¡A continuación todos los detalles del de este partidazo!



Internacional campeón continental en 2006 y 2010 estuvo ausente en las últimas cuatro ediciones, y ahora reaparece como líder del Grupo A, después tras derrotar al chileno Palestino en la primera jornada. En tanto los blanquiazules espera un buen resultado sin su artillero, el uruguayo Mauricio Affonso, lesionado la semana pasada, en el duelo ante River Plate.

Alianza Lima vs. Internacional FÚTBOL EN VIVO lo podrás ver en Latinoamérica a través de la señal de Fox Sports en diferentes horarios: Perú (7:30 p.m.) | Argentina (9:30 p.m) | Colombia (7:30 p.m.) | México (6:30 p.m.) | Brasil (10:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (7:30 p.m.)



En Estados Unidos, el partido Alianza Lima vs. Inter Porto Alegre Lima podrá verse a través de los canales beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS En Vivo | 4:30 p.m. (Los Ángeles) | 7:30 p.m. (Miami y Nueva York)



Video: Gol 1 de Alianza Lima

GUÍA DE TV

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Australia beIN Sports Connect, Kayo Sports, beIN Sports 1

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil Fox Play Brazil, Fox Sports 2 Brazil

Canadá DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Internacional Facebook Live Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Peru

Portugal Sport TV3

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur



¿CÓMO VER VÍA FACEBOOK Alianza Lima vs. Internacional? Si no tienes acceso a FOX SPORTS, desde las 7:30 p.m. podrás seguir este partidazo desde la página oficial de la Conmebol Copa Libertadores en Facebook.



¿Cómo mirar en tu celular Alianza Lima vs. Internacional? En la aplicación de Facebook toca la opción de Fb Watch o encuentra Watch en el menú. Luego en la barra de búsqueda, busca Conmebol Libertadores y sigue la página.



¿Cómo mirar en tu computadora Alianza vs. Internacioal? Haz click en Watch en el menú del lado izquierdo o visita Facebook.com/watch. En la barra de búsqueda, busca Conmebol Libertadores y sigue la página



La transmisión en Facebook Watch está disponible para Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela