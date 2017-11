Alianza Lima vs Juan Aurich: EN VIVO ONLINE VER GOL PERÚ TV DIRECTO partido por Torneo Clausura

Alianza Lima vs Juan Aurich: EN VIVO ONLINE. Los blanquiazules visitan este domingo al ciclón del norte en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Chiclayo por la fecha 12 del Torneo Clausura. El partido arrancará a la 1:15 p.m. por la señal de Gol Perú.



Alianza Lima debe ganar a Juan Aurich de visita si no quiere perder la pisada al líder Real Garcilaso. Los íntimos son terceros de la tabla de posiciones con 22 puntos, a 3 de los cusqueños.



Cabe resaltar que Alianza Lima tiene un partido pendiente ante UTC de Cajamarca de la fecha 7 del Torneo Clausura. Este duelo se llevará a cabo este miércoles 22 de noviembre en Matute.



Juan Aurich, por su parte, no la pasa bien en el Torneo Clausura. El equipo de Julio César Uribe marcha en la casilla 12 del certamen con apenas 11 puntos. ¿Podrán vencer a Alianza Lima? no te pierdas las incidencias.



Alianza Lima viene de una victoria 3-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Mientras que Juan Aurich fue goleado 5-1 frente a Real Garcilaso de visita.