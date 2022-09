Las bases de un campeonato se hacen al inicio del torneo y son aprobadas por todos los clubes participantes. En ese sentido, es lógico que se respete hasta el final. Sin embargo, han habido momentos en la historia de nuestro fútbol en los que no se han respetado las bases y se han cambiado (o ignorado) en pleno desarrollo de la competición. Algo similar podría pasar en la final del fútbol femenino.

Alianza Lima y Carlos A. Mannucci llegaron a la final de la liga femenina, la cual debería jugarse el domingo 25 de septiembre. No obstante, a 5 días de la fecha en la que se debería jugar, aún no se conoce la sede, pese a que en las bases está todo muy claro.

“Los clubes ganadores de la semifinales 1 y 2 obtendrán el derecho a disputar la final de la liga femenina la final de la liga femenina FPF 2022 en partido único que será organizado por la FPF en la ciudad de Lima ”, se lee en el artículo 9 de las bases.

La confusión llega porque la Liga Profesional de Fútbol separó (desde agosto) el estadio Mansiche de Trujillo para la gran final, tal vez sin esperar que Mannucci clasifique. ¿Por qué se separa un estadio en provincia cuando en las bases está estipulado que se debe jugar en Lima?

Hasta el momento no hay información de dónde se jugará finalmente la final única, aunque desde algunos sectores se viene sugiriendo que se jueguen partidos de ida y vuelta, otra cosa que tampoco está estipulado en las bases.

Pero esta no es la única vez que se han pasado por encima de las bases a medio camino. Acá traemos 4 casos en los que sucedió. Ojo, en esta lista no se incluyen las veces que se faltaron a reglamentos de licencias, quita de puntos, decisiones del TAS, etc. Solo se consideran situaciones en torno a las bases, porque si metiéramos todo, realmente sería para escribir un libro.

1. La alteración de la Liga 1 2020

La única de la lista que sí tuvo justificación. La pandemia por el COVID-19 paralizó el torneo y prácticamente se tuvieron que hacer nuevas bases para terminar el campeonato. El nuevo formato terminaba los partidos pendientes del Apertura y el Clausura (rebautizado como fase 2) dividió a los equipos en dos grupos.

El torneo fue más corto pero cumplió para que el año no se quede sin campeón.

2. Los “quintos de final” de la Copa Perú 2012

En la etapa nacional, UTC clasificó a cuartos de final al vencer en partidos de ida y vuelta a Alfred Nobel y luego accedió a semis al vencer a Sporting Pizarro. No obstante, Alfred Nobel interpuso un reclamo, afirmando que el ‘Gavilán’ había utilizado más jugadores provenientes de la profesional que el reglamento permite.

¿Qué sucedió? ¿Descalificaron a UTC? ¿Le quitaron los puntos y clasificó Nobel en su lugar? No, se hizo un partido extra al cual denominaron “Pre Semifinal”.

UTC venció 2-1 a Alfred Nobel en este encuentro para luego golear a Alianza Cristiana en semis y vencer a Alfonso Ugarte en la final para lograr el ascenso a la primera división.

3. El escándalo de los goles de visitante en la Copa Perú 2016

Tal vez el caso más escandaloso de todos porque incluye la participación directa de un vicepresidente de la FPF. Por primera vez en mucho tiempo, las bases de la Copa Perú (las mismas que en otros tiempos nos habían traído los puntos relativos) estaban más claras que el agua.

En la fase de enfrentamientos ida y vuelta de repechaje se estipulaba que si los equipos empataban en puntos o diferencia de goles, clasificaría a octavos de final los equipos que mejor ubicados estuvieran en la tabla general de la etapa nacional. La polémica estuvo en dos partidos.

DIM Miraflores 1-0 Octavio Espinoza

Octavio Espinoza 2-1 DIM Miraflores

U. Santo Domingo 3-0 San José

San José 6-3 U. Santo Domingo

Ambos partidos quedaron empatados pero, según las bases, clasificaban Octavio Espinoza y San José por estar mejor ubicados en la tabla. Sin embargo, Unión Santo Domingo decidió apelar en mesa, aduciendo que debían clasificar ellos por los goles anotados de visita.

Increíblemente, la Comisión de Fútbol Amateur validó el reclamo de Unión Santo Domingo y ordenó la eliminación de Octavio Espinoza y San José, pese a que en las bases no se menciona en ningún momento lo de los goles de visita.

Esta decisión fue respaldada por Franklin Chuquizuta , en ese entonces segundo vicepresidente de la FPF. Este dirigente, de quien después se supo que en un momento fue presidente del Unión Santo Domingo señaló que había “un vacío en las bases”

“Las reglas establecidas del cual nosotros no somos responsables, deja un marco legal vacío de interpretación y de ejecución dado el caso que contempla empates de puntos y goles para ampararse en la tabla de posiciones. Para ello hay normas que nos respaldan que son las reglas de juego del Reglamento FIFA 2016-17, nosotros tuvimos que recurrir a eso al tener un vacío”, dijo Chuquizuta a Capital Deportes.

Al final, fue la Comisión de Justicia la que le enmendó la plana a Chuquizuta y ordenó que sean Octavio Espinoza y San José los clasificados.

4. “El cuadrangular de tres”

El Descentralizado 2003 no tuvo un final normal. La huelga de jugadores hizo que todo se tuviera que definir en los primeros días del 2004. La decisión más polémica fue en torno al tercer equipo clasificado a Copa Libertadores.

Alianza Lima clasificó como campeón y Sporting Cristal como subcampeón. Según las bases, el tercer cupo le pertenecía al tercero del acumulado y quien iba en ese lugar hasta la paralización era Sport Boys.

No obstante, en lo que se vio como una movida populista, se decidió armar un cuadrangular con los equipos del tercero al sexto puesto. Cienciano, que venía de ganar la Copa Sudamericana, se vio favorecido ya que, estando séptimo, se le permitió revalidar su presencia en este cuadrangular ante Unión Huaral (sexto lugar).

Sport Boys, entendiendo que todo estaba armado para favorecer al recientemente coronado campeón internacional, decidió retirarse de esta liguilla. Cienciano ganó el ‘cuadrangular de 3′ y clasificó a la Copa Libertadores.

