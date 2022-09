Alianza Lima y Carlos A. Mannucci igualaron 1-1 en la primera final de la liga femenina jugada en el Estadio Mansiche. El duelo fue marcado por el buen juego de ambas escuadras y por el fuerte viento de Trujillo, algo que le afectó no solo a las jugadoras, sino también al entrenador Luis ‘Pompo’ Cordero.

Mientras declaraba a las cámaras de Movistar Deportes, el ‘Pompo’ sufrió en carne propia el embate del viento. No había terminado de dar sus declaraciones en torno al partido cuando el banner publicitario le cayó encima golpeándole la cabeza.

‘Pompo’ Cordero sufrió insólito percance mientras declaraba tras final femenina. Video: Movistar Deportes

Al ‘Pompo’ no le quedó otra cosa que tomarse el hecho con gracia y reírse de la situación. Ya pasado el incidente, pudo completar su idea en torno al partido y a la revancha que se jugará el 6 de octubre en ‘Matute’.

“Tenemos que jugar esta final como tiene que ser. Alianza tiene la obligación de campeonar, nosotros no. Si ellos no son campeones es un fracaso, nosotros no ”, declaró el entrenador del cuadro ‘carlista’.

🎙️ Luis Cordero, DT. de Mannucci: "Tenemos que jugar esta final como tiene que ser. Alianza tiene la obligación de campeonar, nosotros no. Si ellos no son campeones es un fracaso, nosotros no". ⚽🥅#FinalFemeninaxMDeportes pic.twitter.com/ZbkHYmgvAM — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 25, 2022

Alianza Lima igualó 1-1 con Mannucci en la primera final

Alianza Lima empató 1-1 ante Mannucci por la primera final de la liga femenina 2022 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Adriana Lúcar abrió el marcador para las blanquiazules, mientras que Luz Campoverde igualó las acciones de tiro penal. El duelo de vuelta se jugará el 6 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva.

