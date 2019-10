Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO Hora y canal del partido por fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquiazules' reciben esta noche al 'Tricolor' en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura de Liga 1. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de GOLPERÚ.



Alianza Lima, segundo en la tabla a posiciones del Torneo Clausura, está obliagdo a vencer a Mannucci en casa si quiere seguir en la pelea por el liderato del campeonato. Está a un punto del primero: Universitario, que juega el domingo con César Vallejo de visita.



Alianza Lima de Pablo Bengoechea viene en gran forma luego de acumular 2 triunfos al hilo. El último fin de semana remontó 3-2 a la Universidad San Martín en el Gallardo en choque con mucha polémica.

Para el encuentro con Mannucci, Alianza Lima tiene a disposición a sus seleccionados: Pedro Gallese (mayor), Kevin Quevedo (Sub 23), Dylan Caro (Sub 23) y Aldair Fuentes (Sub 23). Ninguno estuvo frente a la San Martín.



Carlos Mannucci, por su parte, marcha en la casilla 6 del Torneo Clausura de Liga 1 con 18 puntos. La visita no gana hace 3 partidos y espera sorprender a Alianza Lima en su casa.