Alianza Lima vs Manucci EN VIVO Juegan en el Mansiche de Trujillo por el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Manucci : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Blanquiazul enfrenta al equipo Tricolor este viernes en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Alianza Lima busca ante Manucci su segundo triunfo seguido para recuperar protagonismo en el plano local. (8:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Alianza Lima vs Manucci será vital para el equipo íntimo que necesita afianzarse en la senda del triunfo luego de sufrida victoria ante San Martín (1-0), que significó detrás tras la mala racha de diez partidos sin ganar bajo el mando del renunciante DT Miguel Ángel Russo.



Sin embargo, el nuevo técnico interino Víctor Reyes, encara el duelo Alianza Lima vs Manucci, con la complicación de rearmar el equipo al conocerse las cuatro bajas confirmadas: Gonzalo Godoy y Carlos Beltrán (suspendidos), José Manzaneda y Aldair Salazar están lesionados.



En la previa del Alianza Lima vs Manucci, el equipo Blanquiazul sumó 15 puntos y se ubica en el octavo puesto, pero con una diferencia considerable de 12 puntos respecto al líder Binacional. Por su parte, el Tricolor con 13 unidades marcha en el treceavo lugar.



Así el duelo Alianza Lima vs Manucci es importante para recuperar las buenas sensaciones y sobre todo, mejorar el funcionamiento del equipo y conciliar con la hinchada Blanquiazul.

Alianza Lima vs San Martín: Gol de Arroé (Video: Gol Perú)

El DT Víctor Reyes ratificó con miras al Alianza Lima vs Manucci el mismo que ganó a San Martín. El atacante Mauricio Affonso será pieza clave en el ataque Blanquiazul junto a Kevin Quevedo.



Por su parte, el Tricolor, dirigido por el excapitán aliancista José Soto, tiene que ganar para alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones."No tengo margen de error. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen equipo, a un grande. La tenemos clara: hay que ganar", aseguró José Soto en la previa del Alianza Lima vs Manucci.



