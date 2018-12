Luis Cachito Ramírez se lanzó en ataque y generó la primera ocasión de de peligro del partido Alianza Lima vs Melgar, que se disputó en el estadio Matute por las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018.



En los primeros minutos de juego, Alianza Lima generó una clara. Cachito Ramírez, se lanzó al ataque y corrió 50 metros a toda velocidad para ceder el balón a Kevin Quevedo.



Si bien es cierto, el pase de Ramírez debió ser más preciso, el delantero Quevedo decidió rematar en primera y sorprender a Diego Penny.



No obstante, el disparo de Quevedo fue con curva con dirección a la esquina del arco, pero un tanto elevado. La jugada merecía mejor suerte, la contra fue fulminante.

