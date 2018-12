Alianza Lima vs Melgar: El increíble gol que se falló Christofer Gonzales con el arco a su disposición | VIDEO

En Alianza Lima vs Melgar, Christofer Gonzales pudo anotar para el equipo' dominó' en el partido de vuelta de las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018.



En el minuto 24', Bernardo Cuesta desbordó ante la defensa blanquiazul y encontró solo a Christofer Gonzales en el Alianza Lima vs Melgar.



Sin embargo, cuando Christofer Gonzales se encontró solo frente al arco, con Leao Butrón casi vencido, 'Canchita' pateó mal el balón y le quedó al arquero de Alianza Lima.



Puedes seguir todas las incidencias del Alianza Lima vs Melgar por el partido de vuelta de las semifinales del Play Off del Descentralizado 2018, AQUÍ.

El increíble gol que se falló Melgar. (Video: Gol Perú)