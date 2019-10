John Narváez llamó la atención por el peculiar color de cabello que presentó en el partido Alianza Lima vs Melgar por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputó en el estadio de la UNSA de Arequipa.



Al minuto de juego, el defensa ecuatoriano John Narváez intentó hacer un gol de media cancha pero le salió desviado. Por el contrario, en la repetición sorprendió con su look, con la combinación azul-morado de su cabello.



John Narváez, con 28 años, es usualmente titular en Melgar y no es la primera vez que cambia de estilo en su apariencia. El defensor ha ido cambiando de color de su peinado durante su carrera.



Narváez llegó a Melgar en el 2018, luego de pasear su fútbol por LDU de Quito, Emelec, El Nacional y Cuenca de Ecuador.



Melgar pelea por conseguir un cupo internacional a la Copa Sudamericana 2020 desde la tabla acumulada, donde se ubica séptimo puesto. En la tabla del Clausura, el rojinegro marcha en el sexto lugar.

Defensa de Melgar no pudo hacer gol de media cancha, pero si sorprendió con estrambótico color de cabello

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.